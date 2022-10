Bianca Ingrosso hyllas i tv efter att ha sagt grova ordet till The Rock

I fredags var det premiär för Bianca Ingrossos talkshow "BIANCA" på Kanal 5.

Showen sågs av en halv miljon och responsen var sannerligen blandad.

Bianca Ingrosso har nu sin egen show som heter "Bianca". Bildkälla: discovery+

Skribenten Karolina Fjellborg (Aftonbladet) menade att showen är ett program för människor som gillar Bianca, då det handlar minst lika mycket om henne som om gästerna. Expressen hyllade programmet och jämförde henne med David Letterman.

I podden "Wahlgren och Wistam" påpekade mamma Pernilla att Biancas nervositet märktes av men kontrades då av Wistam som menade att det är någonting man landar i.

– Jag såg något klipp och hon pratade rätt fort. Hon var ju, som man ofta är, väldigt taggad och pratar lite fort helt enkelt. Men i avsnitt två så var det ju betydligt lugnare tempo så det kommer hon ju landa i, menade Sofia.

Bianca Ingrosso fick The Rock att brista ut i skratt

Men är det någon gång Bianca sannerligen briljerar så är det med sin intervju med Dwayne "The Rock" Johnson som gästade showen via länk under fredagen.

Dwayne är aktuell med filmen "Black Adam" och har tidigare varit med i filmer som bland annat Fast and the furious-filmer, Skyscraper och JUMANJI.



Direkt när Bianca och Dwayne börjar att prata märks det att skådespelaren känner sig bekväm med Bibz, och sämre blev det inte när Bianca väljer att använda sig av en svordom dom fick The Rock att genast brista ut i skratt.

Dwayne brister ut i skratt. Bildkälla: discovery+

– Som en skådespelare, att få spela superhjälte. Det är ingenting alla får göra. Så då kan du skratta dig lycklig, säger Dwayne.

– Väldigt lycklig. Väldigt jävla lycklig, säger Bianca, varpå skådespelaren brister ut i skratt och säger:

– Hahaha väldigt jävla lycklig, jag älskar att du säger det.

Se det härliga klippet i spelaren ovan.

Detta gjorde du väldigt bra Bianca!