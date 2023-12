Bonde söker fru 2023: Jens lärde oss en viktig läxa om brudar

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

DÅ VAR VI HÄR IGEN DÅ.

Bonde söker fru 2023 har kommit till "Vad hände sen?"-biten vilket alltid får en att käka upp sin näve litegrann av ren nervositet.

För att vara ärlig tycker jag att det gått förvånansvärt bra för bönderna tidigare år. Många av dem kan knappt prata i början av säsongen, pussarna är smackiga och fumliga... och de låter som när man typ äter en persika? Som grädde på moset så är de konstant nervösa efter att nästintill enbart hängt med kor, grisar, hästar och får.

Trots det här så har många träffat rätt vilket sedan inneburit inflytt, giftemål, barn och ett riktigt jävla kingliv.

Men i år så föll ju korthuset för två av tre.

Micke var ju den som drog längsta stråt i år. Efter att ha dejtat ett gäng krutiga damer så sto det klart för honom att det var Mariette som fångat hans hjärta. Efter att sommaren gått och Linda återvände till gården så var turturduvorna fortfarande tillsammans.

Och GUD som man unnar honom detta. Nu hoppas jag att de dricker rödvin framför öppen spis, pratar om livet och käkar nybakade frallor på terassen tillsammans.

Folk ska verkligen ta till sig att det verkligen inte är för sent att träffa någon när man är 50+. Dock ska man ju ha med sig att det kan vara svårare då man är mindre formbar av anledningen att man haft sina rutiner hela livet.

Man är mer bestämd i att man hellre skjuter sig i foten än att offra Doobidoo för "någon skit på TV3 som ändå bara är häften reklam". När man ska välja middagstraditioner med sin partner som 50+ kan det också bli kämpigt.

En lugn diskussion kring att äta 17.00 eller 20.00/dricka vin en vardag/lägga 400:- på en parmesanost kan tillslut liknas vid östfronten 1944 med kroppsdelar och taggtråd överallt. "Im to old, tired, and sober for this", tänker man innan man slutligen ger upp och lägger sig platt.

Men som sagt – helvette så mysigt det är när man är sams och sitter där vid den öppna spisen.

Någon jag var otroligt nyfiken på att se hur det gått för i år var ju Jens Lundin. I början av säsongen behövde Jens i princip snorkel och cyklop för att han badade i så mycket...... tjejer :)

Men sedan hände någonting. Tydligen så märktes det lite att Jens hade en klar favorit – nämligen Alexandra. Som han då valde att lägga allt sitt krut på. Han såg bara henne och kände antagligen efter speedejtingen att lyckan var gjord och nu var det bara att åka med.

Som bonus får han dricka bubbel och dejta fler bruttor som mer än gärna kan tänka sig att mocka lite skit för hans skull.

Men ropa inte hej innan du kommit över ån. Det hela slutade med att Jens blev ensam på gården, och Sabina som blev ensam kvar fick agera psykolog och kände sig efteråt rätt bortskuffad.

Men det var en sak som verkligen föll på plats under sommaren med Jens och brudarna.

Om du dejtar flera stycken på samma gång och blir helt dödsförälskad i en av dem. Då är det väl helt självklart att du ska satsa allt och satsa kallt?

Känslor går inte att tvinga fram så om du är en av de som nu hungrar efter kärlek men inte känner det där lilla extra med den du är med – leta vidare.

Det blir lättare att bråka om parmesanen då.