Scenen med fruktsalladen i Bonde söker fru fick mig att krypa ur mitt eget skinn

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Veckans Bonde söker fru levererar MINSANN ordentligt och detta avsnitt har jag verkligen suttit och kramat en kudde på grund av ett flertal aspekter.

På Mimmi-gården avlöser nu pussarna varandra. Denna gång var det Martin som efter lite pubhäng frågade Mimmi om hon ville haka på ut och sätta sig på en filt för lite samtal. Men hans plan var glasklar.

Han var redo att gå för pussen.

Jag tror verkligen att det här konceptet kan vara perfekt för lite blygare killar då de faktiskt pressas lite till att ta initiativ. Och deras blyghet ser man endast som positivt då de är lite motsatsen till "macho pacho jag tar för mig om jag vill".

Men som det är under en första puss så måste verkligen någon ta tag i saken. Mimmi är ju skön och lät honom styra valsen så när planeterna sedan stod rätt så körde han. Och det gick ju galant.

Martin gick för pussen i Bonde söker fru. Bildkälla: TV4

Erik buggade upp Mimmi. Bildkälla: TV4

Men sedan – när ERIK BUGGADE UPP MIMMI?! Ben lyfts, hår flyger – kemi uppstår. Nu ska man absolut inte romantisera alkohol men det här är ju vad som lättare sker med lite under västen. And I love it.

Om det är fel att säga så så vill jag inte ha rätt...

På Jens gård fortsätter känslorna att spira hos tjejorna. Och denna gång var det hela två personer som blev tvungna att lämna.

Jag hade på känn att det var en som inte skulle behöva lämna... och så blev det. Vem jag misstänker kommer vara sist kvar avvaktar vi så klart med att gå in på. Men jag tror att det här var lite kärlek vid första ögonkastet på speeddejtingen.

Det sjuka med Jens är att han snabbt som tusan satt hela högens hjärtan i brand för man ser verkligen paniken i deras ögon när han ska välja. Efteråt är det besvikelse och tårar och man lider i sedvanlig ordning med dem oerhört mycket.

Två tjejer fick lämna gården. Bildkälla: TV4

Men nu kommer vi till programmets del som berörde mig mest. Varför det gjorde det var för att det blir så tydligt hur jobbigt det måste vara att dejta någon man är kär i I GRUPP?!

Jenny och strutsbonden Micke bestämmer sig för att "testa hans hoj" och åker därför iväg på en dagsutflykt med hans motorcykel. Det fikas, pussas, kramas och blir mys deluxe. Det här är två som verkligen tycker om varandra. Det syns.

Det uppstår kemi i Bonde söker fru. Bildkälla: TV4

Men. Nu vet vi ju alla att det är några donnor hemma på gården som väntar.

– Undra när de kommer tillbaka? Ska man börja med någon middag kanske?

– Jag vet inte.... det är ju svårt. Ska man börja med maten eller inte. De ska väl också äta men när?

Då brudarna inte vet när de kommer tillbaka skär de upp en liten fruktsallad som lite "undra när det blir mat"-mellis. Ett mellis som man endast äter när man inte vet när/om ens dejt ska höra av sig. Samma innan en dejt om man inte vet om det blir middag eller inte.

Donnorna som undrar när bonden kommer hem. Bildkälla: TV4

När fruktsalladen är uppslevad så hör tjejerna ljudet av en motorcykel och turturduvorna är tillbaka.

– Har ni haft det bra här hemma?, frågar Jenny snällt.

– Ja vi har varit där ni lämnade oss kan man säga..., får hon till svar.

– Nemen är det sant?

– Ja. Men vi har haft det bra. Ni ska inte tänka på oss när ni drar iväg så där, säger Mariette som varit kvar hemma.

Besvikelsen är närvarande men likaså artigheten.

Detta stadie tror jag är det värsta i Bonde-äventyret. När man ser att känslor börjar uppstå mellan någon man gillar och någon man ärligt talat försöker att bräda.

Men bra tv. Det blir det.