Robinson-Karin drack sig full innan tävling – det här behöver hon höra

Det har minst sagt varit några intensiva veckor i Robinson 2024.

Innan sammanslagningen har folk verkligen rykt som avlöningar och de flesta är redo att göra vad som helt för att få stanna kvar.

Ja ett exempel på det hela var när Lars Koefoed rakt ut innan ett öråd frågade Zayera Khan hur gärna hon egentligen ville vara kvar på ön.

– Vill du verkligen vara här?

– Ja....? Eller vad menar du. Det är klart jag vill vara här?

– Ja men hur mycket, undrade Lars.

– Mycket? Men varför frågar du det?

– Jo men jag tänkte att du annars kunde ge din hemliga immunitet till mig....

Alltså sure balla bacon att det värsta du kan få är ett nej. Men det var nästan imponerande hur lågt Lars tillät sig att sjunka för att försökta klamra sig kvar på ön. Liksom, "Du kanske skulle vilja ge din immunitet till mig?".

Ja fast.... nej. Nej det vill jag inte.

Någon annan som gått "från klarhet till klarhet" i sin konstiga personlighet är Pål Schakonat som hånskrattar efter tävlingar, skiter i vad de andra i lägret säger utan istället lagar allas mat på sättet han vill. Vilket enligt alla smakar apskit.

Förgiftar man hela lägret med snigelsoppa (vilket han gjorde) kanske man kan vara försiktigt ödmjuk istället för att bränna på som ett ånglok.



Under måndagens avsnitt så fick hela det sammanslagna gänget en finfin överraskning i form av ett långbord med mat. Alla gjorde svandyk över maten – men lite så där lagom så man skannar läget i risk att man tagit mer än någon annan. En som fullt och helt sket i den delen var Pål. När han smällt en hel brieost sa bland andra Ci och Pelle Flood mer eller mindre att han är ett egoistiskt as.

Efter att ha sett Easy company bli bjudna på spagetti och köttfärsås i Band of brothers första avsnitt, för att sedan tvingas springa flera mil med packning så anade jag absolut ugglor. Känns någonting för bra för att vara sant – så är det oftast det.

Och mycket riktigt så dök Anders Lundin upp som gubben i lådan med beskedet att deltagarna skulle tävla.

Och då har vi inte kommit till den absolut roligaste/värsta aspekten ännu.

Självfallet serverades det tre stora karaffer rödvin till denna måltid.

Och en person som inte spottade i glaset – det var ambulansföraren Karin Nilsson. Det jag snabbt insåg när Karins andra glas vin började verka i kroppen är att hon är en sån som man vill sitta bredvid på ett bröllop. Medan torrbollarna sitter och smuttar och samtalar om att korven på IKEA blivit en krona dyrare så sitter en själv tätt intill Karin och pratar sex, relation, kärlek, dåliga vänner och annat skvaller.



Karin är definitionen av uttrycket "jävligt kul på fest".

Karin BÄLJADE i sig vin och skrattandes berättar hon att hon är en riktig partypingla där hemma som älskar att "ta sig ett glas". Och det var så jävla uppfriskande. Hon visar att man kan var en krallig ambulansförare och ansvarstagande moder med gigantiska biceps – men även älska vin och vara en sprallig jävel?



När det sedan vankades tävling tänkte jag att nu jävlar bitch – show them what you are good for. Dra ett strå till stacken för oss winelovers och visa att vi kan tävla med förbundna ögon, en halv flaska vin i kroppen och ändå ta oss vidare.



And my bitch did not turn me down.

Mycket riktigt klarade hon sig fint och skrattade efteråt över att vinet gjort henne lite mer avslappnad än hon vanligtvis brukar vara.

Ikoniskt.