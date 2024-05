Robinson 2024: Det här bör tittarna få veta om Pål Schakonat

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Jag ska vara helt ärlig med er alla och säga att jag verkligen ogillar folk som inte kan bete sig normalt under olika omständigheter i vardagen. Exempelvis som blir knäppa när de är stressade eller hungriga.

Skärp dig och ställ dig i ledet med alla oss andra.

Men att vara utsatt under en längre tid för svält, sandloppor, värme och idioter – det förstår jag kan tära på humöret.

Robinson 2024: Vi måste prata om vad brandmannen Mark sa

Jag tror egentligen inte att vi pratat nog om hur imponerande det är med de deltagare i Robinson som under årens gång hållit humöret uppe, varit goda ledare i lagen, dragit sina strån till stacken och hållit sig någorlunda normala på ön. Vissa gånger har det erbjudits mat och hemliga immuniteter som många valt bort för att istället ta ett pris som gynnar hela laget.

Så är det nästan alltid "en kaka var" vilket gjort att man slitit i sitt hår lite för att sedan acceptera att ett stort hjärta kanske håller längre på ön än ett stort ego.

Men på samma sätt som att jag fascineras av folk som kan behålla sin ödmjukhet och generositet under svält och press så chockas jag av hur konstiga människor kan vara.

Ursäkta min franska men Pål Schakonats karaktär på ön har fått mina hornhinnor att brinna, mina öron att trilla av och mitt innanmäte i princip komma upp.

Att Pål är en speciell prick lär inte undgått någon. Men under den gemensamma måltiden där han åt en brieost själv och roffade åt sig av diverse saker, den tog nästan priset. Samma sak kring hela karusellen där han förstört folks matlagning och på kuppen matförgiftat andra deltagare.

Han letade även efter den hemliga immuniteten när han själv var immun och hängde kvar som en igel under immunitetstävlingen.

Men det stannar inte där.

När deltagarna sedan berättar om det hela för Anders Lundin så utbrister Pål i ett djupt obehagligt skratt som jagat mig i sömnen mer än The Blair Witch Project. Han ser ut att hamna i någon obehaglig slags trans? Skrattet har ju absolut suttit kvar sedan barnsben för sånt där eskalerar ju med åldern.

De andra deltagarna berättar för Anders Lundin att de haft lite problem med Pål. Bildkälla: TV4

Jag tror inte att Pål förändrats på ön på grund av de hårda omständigheterna – utan att han är EXAKT likadan på utsidan. Han känns inte som den som slänger upp plånkan för att ta första rundan i baren, bokar den där Ubern under utgången eller gör guacamole på mer än två avocados till en middag för åtta pers.

Man brukar säga "Money doesn´t make you an asshole, you're an asshole because you're an asshole". Men jag säger verkligen samma sak här: Robinson-ön doesn´t make you a girig nisse pisse pärongpung, you're a girig nisse pisse pärongpung because you're a girig nisse pisse pärongpung.