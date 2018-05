En av Sveriges största Youtubestjärnor Ben Mitkus sitter i sin senaste video och äter frukost tillsammans med sin flickvän Nicci Hernestig. Nicci har strax innan varit ute och gått en mil för att sedan skutta förbi Joe and the juice för att köpa smoothies och grillade mackor till sig själv och sin pojkvän för att avnjuta på den soliga balkongen.

Ben berättar då skrattandes att Nicci under en längre tid haft "viktnojja" då hon "gått upp lite" och att hon nu försöker att hålla igen för att gå ned i vikt.

– Hon passar inte i sina gamla kläder. Men ändå tar hon en maxad shake med 500 kalorier haha?! Jag säger inte att man ska räkna kalorier men det är ju bra att ha koll på kalorierna om man ska ned i vikt, säger Ben till sin tjej som skamset ställer ned sin avocadoshake.

Jag vill med två bilder visa hur Nicci ser ut.

Att denna unga, friska tjej tvingas höra AV SIN POJKVÄN att hon inte bör dricka en avocadosmoothie får mig att vilja spy ut allt mitt innanmäte. Och att Ben kallar det för "stöttande" för mig att vilja spy ännu mer.

Då ska vi heller inte prata om de signaler som sänds ut till de 400 000 ungdomar som sitter och ser på samma sak.

Att berätta för sin 18-åriga flickvän (som redan är smal) vad hon ska äta för att gå ned i vikt är inte optimalt och framförallt inte stöttande – det är befängt. Oavsett vad hon har "för mål".

Att berätta för henne att idealet hon strävar efter är en illusion som Instagram skapat och att uppmuntra henne till att äta, träna, leva och må bra – det är optimalt.

Jag vill inte smutskasta Ben och Nicci som par – men det är för många där ute som anser att de "stöttas" av sin partner för att några år senare berätta om utebliven mens, konstant självhat och en kvarvarande känsla av att aldrig räcka till.

Skulle min pojkvän be mig skippa min avocadoshake hade jag brett ett fett lager smör på honom och ätit upp honom också.

Precis som Bloggbevakning skriver så betvivlar jag inte att Ben älskar sin flickvän oerhört mycket och bara vill henne väl – men den här gången blev det fel. Och istället för att vända taggarna utåt och gå i försvarsställning hoppas jag för gudarnas skull att han inser det själv.

Vi vill inte ha din ursäkt – men ge den till din hungriga flickvän och dina hundratusentals följare.

Och by the way – "är Niccis kläder och kjolar för små" föreslår jag också att Ben tar en hacka av sin feta Youtube-lön och köper nya åt henne.

Vill du se det klippet – klicka dig in på Bloggbevakning.