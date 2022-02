Britney Spears får rekordstort bokkontrakt

Enligt en källa är kontraktet ett av de största någonsin för en sakprosabok, i storleksordning bara överträffat av Barack och Michelle Obama. Bill Clinton ska ha fått ungefär lika mycket som Spears för sin "My life" år 2001.

Spears uppges ha velat skriva om sitt liv sedan hennes syster gav ut boken "Things I should have said," där hon också berättar om Britney Spears. Popstjärnan har kritiserat sin syster hårt på sociala medier och anklagar henne för att försöka tjäna pengar på hennes liv.