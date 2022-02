Robert Pattinson om "Batman"-premiären: Scary

Namn: Robert Pattinson.

Ålder: 43 år.

Familj: Partnern Suki Waterhouse.

Bor: I lägenhet i London, äger också ett hus i Los Angeles.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare filmer i urval: "Harry Potter och den flammande bägaren", "Twilight"-filmerna, "Bel ami", "The childhood of a leader", "The lost city of Z", "High life", "The lighthouse", "Tenet", "The devil all the time".

Aktuell: Med "The Batman" som får svensk biopremiär den 2 mars.