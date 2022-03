Ny säsong för "Sex and the city"-uppföljare

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon och Kristin Davis i klipp från säsong ett av 'And just like that'. Foto: TT

Den som saknat Carrie, Miranda och Charlotte i rutan kan skatta sig lycklig. Serien "And just like that" – uppföljaren till "Sex and the city" – kommer tillbaka för en andra säsong, meddelar seriens sociala medier-konton.