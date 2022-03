Toppfilmerna på Oscarsgalan – här ser du dem

Fakta: De nominerade till bästa film – och var man kan se dem. "Belfast" av Kenneth Branagh. Premiär: 25 februari 2022. På bio. "Coda" av Sian Heder. Premiär: 29 oktober 2021. På bio. Finns som hyr- och köpfilm. Strömmas på Apple +. "Don't look up" av Adam McKay. Premiär: 10 december 2021. Strömmas på Netflix. "Drive my car" av Ryûsuke Hamaguchi. Premiär: 1 april 2022 (bio). "Dune" av Denis Villeneuve. Premiär: 15 september 2021. På bio. Strömmas på HBO Max. Finns som hyr- och köpfilm. "King Richard" av Reinaldo Marcus Green. Premiär: 19 november 2021. På bio. Strömmas på HBO Max. Finns som köpfilm. "Licorice pizza" av Paul Thomas Anderson. Premiär: 18 mars 2022. På bio. "Nightmare Alley" av Guillermo del Toro. Premiär: 28 januari 2022. På bio. Strömmas på Disney+. "The power of the dog" av Jane Campion. Premiär: 19 november 2021. Strömmas på Netflix. "West Side story" av Steven Spielberg. Premiär: 10 december 2021. På bio. Strömmas på Disney+. Finns som köpfilm.

Natten mot måndag smäller det, Oscarsgalan sänds från Dolby Theatre i Hollywood. Flest nomineringar har förhandsfavoriten, Jane Campions westerndrama "The power of the dog", tätt följd av Denis Villeneuves episka sci-fi-äventyr "Dune".

De är båda nominerade i kategorin bästa film, tillsammans med åtta andra högprofilerade filmer.

Mycket av förhandssnacket har handlat om just "The power of the dog", som också är en lågoddsare hos de flesta vadslagningsbolag. Jane Campion ligger även bra till för bästa regi.

Jesse Plemons och Kirsten Dunst är båda Oscarsnominerade för sina insatser i "The power of the dog", som kan bli en stor vinnare på Oscarsgalan. Pressbild.

På grund av det svårpenetrerade röstningssystemet i kategorin kan det slutgiltiga resultatet överraska. Oscarsakademin använder sig av systemet med "preferential ballot", vilket innebär att den film vinner som får minst 50,1 procent av rösterna. Det kan kräva flera räkningsomgångar.

I teorin innebär det att den film som hade flest röster i första omgången kan bli omsprungen av en film som tillräckligt många gillade ganska mycket.

Och den filmen skulle mycket väl kunna bli den gulliga och hjärtevärmande "Coda", som handlar om 17-åriga Ruby – den enda hörande i en familj där övriga är döva.

"Coda" delar inte rösterna på samma sätt som exempelvis Jane Campions "The power of the dog", hyllad av många men också ansedd som långsam och lite långtråkig av en del, om man ska tro amerikanska branschtidningar.

Emilia Jones spelar huvudrollen i "Coda". Pressbild.

"Coda" tilldelades också priset för bästa film på Producers Guild of America Awards och det är historiskt en stark merit inför Oscarsgalan. Sedan 2009 har det bara hänt tre gånger att en film har vunnit PGA och inte gått vidare till att även kamma hem bästa film på Oscarsgalan ("The big short" 2015, "La la land" 2016 och "1917" 2019).

Oscarsgalan sänds i TV4 och på TV4 Play.