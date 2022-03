Jada Pinkett Smith uttalar sig: "Dags att läka"

Hon har lagt upp en bild på Instagram med texten "Det här är en tid för läkning och jag är redo".

Jada Pinkett Smith har inte uttalat sig på något annat sätt sedan den uppmärksammade händelsen.

Det som hände var att Chris Rock skämtade om hennes rakade huvud, som kommer sig av att Pinkett Smith har sjukdomen alocepia, vilken orsakar håravfall.

Will Smith gick upp och gav komikern en örfil, följt av kommentaren "Ta inte min frus namn i din jävla mun!". Händelsen utreds nu av Oscarsakademin och Will Smith, som senare under kvällen fick ta emot en Oscar för bästa manliga huvudroll, har bett offentligt om ursäkt.

"Jag skulle vilja be dig om ursäkt offentligt Chris. Jag gick för långt och gjorde fel. Jag skäms och mina handlingar återspeglar inte den jag vill vara", har han skrivit i ett Instagraminlägg.