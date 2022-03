Tom Parker i The Wanted är död

"Det är med tungt hjärta vi meddelar att Tom gick bort fridfullt tidigare i dag, med hela familjen vid sin sida. Vi är tacksamma för all kärlek och stöttning vi har fått", skriver hans fru Kelsey Parker i ett uttalande.

The Wanted bildades 2009 och bestod av Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes, Tom Parker och Jay McGuiness. Bandet har haft hits som "I found you", "Chasing the sun" och "Glad you came".

Bandet hade tio singlar på topp tio på brittiska singellistan och har sålt över tio miljoner album.

Parker fick en hjärntumör 2020 och var öppen med att han genomgick behandling mot cancer.

Han anordnade samma år en välgörenhetsgala i Royal Albert Hall i London, där bandmedlemmarna i The Wanted återförenades för första gången sedan de tagit en paus 2014.

Tom Parker blev 33 år gammal.