Bara Mello-låtar på Svensktoppen

Varken Cornelia Jakobs eller Anders Bagge knep första platsen på veckans Svensktoppslista. I stället är det Klara Hammarströms Melodifestivalbidrag "Run to the hills" som toppar listan, följt av Cazzi Opeias "I can't get enough". Först därefter kommer Melodifestivalvinnaren Cornelia Jakobs, nu på tredje plats, och Anders Bagge på fjärde. Veckans Svensktoppslista är också den första någonsin som enbart rymmer låtar från Melodifestivalen.

Karin Gunnarsson, tävlingsproducent för Melodifestivalen, framhåller i ett pressmeddelande att hon ser det som ett uttryck för att de två musiktävlingsprogrammen fortfarande är relevanta.