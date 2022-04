Tonårsidolen Bobby Rydell är död

Bobby Rydell föddes som Robert Ridarelli i Philadelphia 1942. Redan som åttaåring började han sjunga på nattklubbar och 1950 vann han en talangtävling i amerikansk tv.

Hans pappa ändrade hans namn till Bobby Rydell och den unge sångaren började spela trummor i ett band, tillsammans med musikerkollegan Frankie Avalon på trumpet. De växte upp bara två kvarter från varandra och skulle senare i livet turnera tillsammans.

Slog igenom

Bobby Rydell slog igenom med låten "Kissin' time" 1959 och hade flera stora hits fram till att amerikansk popmusik förändrades när "Beatlemania" slog ner som en bomb 1964. Han hade fem topp tio-hits och sammanlagt 34 låtar på Billboardlistan, bland dem "Volare", "Sway" och "Swingin' school".

1963 spelade han Ann Margarets präktige pojkvän i musikalfilmen "Bye bye birdie", men Bobby Rydell ville inte fortsätta filmkarriären i Kalifornien. I intervjuer sade han att han alltid trivdes bäst i Philadelphia, där han bodde kvar hela sitt liv.

Inspirerade Beatles

När han Bobby Rydell gjorde en av sina många turnéer utomlands och stannade i London 1963 klev The Beatles upp i hans turnébuss för att träffa honom, men han visste ännu inte vilka de var. Paul McCartney hävdade att "She loves you" var inspirerad av en av Bobby Rydells låtar, men har aldrig avslöjat vilken. Att skolan i "Grease" heter Rydell High är en direkt anspelning på Bobby Rydells tonårsidolstatus.

Under resten av 60- och 70-talet framträdde Bobby Rydell ofta i amerikansk tv:s caféprogram. 1985 började han turnera tillsammans med barndomsvännen Frankie Avalon och artisten Fabian under namnet The Golden Boys med en nostalgisk show. Det fortsatte han med fram till sin död. De hade en sommarturné inplanerad under 2022.

Bobby Rydell dog i sviterna av lunginflammation. Han blev 79 år gammal.