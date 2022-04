Wet Leg vill ta igen förlorad tid

Fakta: Wet Leg Bandet bildades 2019 av Rhian Teasdale och Hester Chambers, båda från den brittiska ön Isle of Wight. Bandnamnet kom till efter att Teasdale och Chambers experimenterat med olika emojikombinationer i sina mobiltelefoner. Debutsingeln "Chaise longue" släpptes i juni 2021. Den 8 april släpps fullängdsdebuten "Wet Leg". Den 9 juni spelar bandet på festivalen Rosendal Garden Party i Stockholm.

— Vi har skaffat en turnébuss som ser ut som en hummerklo, fast på hjul, säger Teasdale.

Rhian Teasdale och Hester Chambers vet inte om de har vaknat i Stockholm eller Stockport. Dagarna och städerna flyter samman. De har mycket att ta igen, och tiden är knapp.

Efter att ha hört ett par demolåtar skrev skivbolaget Domino (med artister som Blood Orange, Tirzah, Arctic Monkeys, med flera i sitt stall) kontrakt med duon hösten 2020.

Men den rådande pandemin innebar att allt vad turnerande och pressframträdanden heter sköts upp – fram till nu.

Likt en pil som vilat på en spänd båge allt för länge skjuts nu Teasdale och Chambers i väg i hyperfart för att sjunga alla osjungna sånger och skaka alla oskakade händer

Inte konstigt då att de är trötta. Som för att ruska liv i sig själv och sin vän och bandkollega hoppar plötsligt Hester Chambers upp på Rhian Teasdales rygg, mitt under pågående pressfotografering. Sedan rymmer de över en trafikerad Stockholmsgata.

— De är unga, säger skivbolagsrepresentanten som ser Teasdale, 28, och Chambers, 27, försvinna.

Duon är borta en stund innan de fnissande dyker upp igen, redo att fortsätta med dagens åtaganden.

— Rida rygg är det mest miljövänliga transportmedlet, säger Hester Chambers.

Hester Chambers och Rhian Teasdale har mycket energi efter pandemiåren. I juni spelar duon på Rosendal Garden Party i Stockholm.

Omedelbar succé

Wet Legs debutsingel ”Chaise longue” blev en omedelbar succé när den släpptes i juni förra året. Kanske var låtens studsigt postpunkiga basgång och Rhian Teasdales lojt underfundiga textleverans, med rader som "Would you like us to assign someone to butter your muffin?", elixiret som en coronahärjad värld behövde just då.

Teasdale och Chambers har själva beskrivit sin musik som "partymusik för sorgsna människor", och musikskribenter har buntat ihop Wet Leg med den nya vågen av brittiska post brexit-postpunkband, som Dry Cleaning och Shame, och irländska Fontaines DC.

Men när Wet Legs självbetitlade debutalbum släpps i dagarna visar duon upp fler sidor av sig själva.

Som på låten ”Loving you”, där Rhian Teasdale når de höga, Kate Bush-aktiga, tonerna som kännetecknade hennes pianobaserade soloprojekt Rhain.

— Jag tror att jag sattes till jorden för att sjunga Kate Bushs ”Wuthering Heights” på karaoke. Faktiskt så ska jag nog hoppa av bandet och bara turnera runt bland olika karaokehak och sjunga den låten kväll efter kväll, säger Rhian Teasdale.

Hester Chambers, som har suttit tyst under hela samtalet, lyser plötsligt upp och utbrister:

— Ja! Du kan heta Bate Kush.

Själva beskriver de sin musik som "partymusik för sorgsna själar", men på Wet Legs självbetitlade album visar Hester Chambers och Rhian Teasdale upp fler sidor av sig själva.

Mazzy Star-vibbar

Hester Chambers får också chansen att skina vid mikrofonen, i spåret "Convincing". När hon får höra att hennes röst för tankarna till 90-talsbandet Mazzy Stars vokalist Hope Sandoval blir hon en smula förlägen.

TT: Vem såg du framför dig när du stod och mimade med en schampoflaska i handen framför spegeln som barn?

— Ingen, eftersom jag brukade blunda när jag stod framför spegeln, säger Chambers.

— Men jag har alltid gillat att sjunga, utan att för den delen känna mig som en sångare.

Rhian Teasdale brister ut i ett brett leende och säger:

— Du låter ju helt fantastiskt! Du har en otrolig röst. Okej, jag ska sluta genera dig nu.

”Väldigt mångsidig”

Innan de måste vidare till nästa anhalt på sin hektiska pressturné hinner Rhian Teasdale och Hester Chambers svara på en sista fråga, och den handlar om möbeln som hitsingeln "Chaise longue" både skrevs i och fick sitt namn från.

TT: Vilken plats har schäslongen i möbelhierarkin?

— Den är varken över- eller underskattad. Det är en väldigt mångsidig möbel, säger Rhian Teasdale.

— Lyssna, det finns en tid och en plats för allt. Ibland har du behov av en soffa, ibland är en schäslong precis vad du letar efter. Vissa utomhus-situationer kan bara räddas av en gammal hederlig trädgårdsstol, säger Hester Chambers, och avslutar med:

— Jag tycker att det är fantastiskt att det finns ett så stort urval av möbler. Det finns någonting för alla där ute.