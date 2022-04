Fru Kanin fick lämna "Masked singer"

Fakta: Här är figurerna som deltar i "Masked singer" Karusellen (Anna Lindberg) Nallen (Marianne Mörck) Fru Kanin (Mona Sahlin) Cyberninjan Riddaren Spelmannen Trollkarlen Sagoträdet Lokatten Mjukglassen Sjöjungfrun Astronauten

— Jag gör det här för mina barnbarn, sade Mona Sahlin i programmet efter att ha tagit av sig kaninhuvudet.

Hon blir den tredje kända kvinnan i rad att ha röstats ut ur programmet "Masked singer" den här säsongen, efter simhopparen Anna Lindberg och skådespelaren Marianne Mörck.

Feministisk förebild

Nour El-Refai var tillbaka i panelen efter en veckas sjukdom. I förra avsnittet ersattes hon av komikern Johanna Nordström. El-Refai gissade på att en feministisk förebild dolde sig i kanindräkten.

— Jag tror att det är en cool kvinna som har banat väg. Det kan vara Stina Wollter, sade hon i programmet.

Felix Herngren trodde till en början att Fru Kanin var från en helt annan landsända än Nacka utanför Stockholm, där Sahlin växt upp.

— Det var något med den där rösten som var lite bekant. Jag tror att det är en skånsk person, sade han och gissade på Carolina Gynning.

Bland ledtrådarna fanns många referenser till toppjobbet som vice statsminister och även till politik.

Mona Sahlin dolde sig i kanindräkten. Pressbild.

I slutändan fick Fru Kanin möta Riddaren i en duell. Fru Kanin sjöng Beastie Boys "Fight for your right (to party" medan Riddaren framförde "Sexy back" av Justin Timberlake och till slut gick segrande ur striden.

"Var så besvikna"

Felix Herngren, som misslyckades med att känna igen sin vän Marianne Mörck i förra avsnittet, var den första att pricka rätt.

— Det är någonting med de röda ögonen, det är politiskt. En vänstertjej, kanske Mona Sahlin, sade han.

Måns Zelmerlöw gissade på Alice Bah Kuhnke, medan Pernilla Wahlgren var inne på samma spår som Felix Herngren.

När Fru Kanin slutligen lyfte av sitt huvud och det visade sig vara Mona Sahlin i dräkten berättade hon varför hon, som före detta toppolitiker, ställt upp i ett lekprogram.

— I förra säsongen så gissade du, Måns, på mitt namn och mina barnbarn var så besvikna att det inte var jag, så jag gör det här för deras skull, sade hon.