Lil Nas X till sjukhus – har tagit en överdos

Publicerad: 22 aug. 2025, kl. 08:12
Uppdaterad: 22 aug. 2025, kl. 09:03
Lil Nas X. Foto: Jordan Strauss

Den amerikanske artisten Lil Nas X gick runt på gatorna i bara kalsonger och cowboystövlar innan han gick till attack mot en polis, som snabbt anade oråd.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Ämnen:

Polisen, Misshandel

Lil Nas X attackerade polisen

Polisen fick in anmälningar om att artisten Lis Nas X, vars riktiga namn är Montero Hill, gick runt på gatorna i stadsdelen Studio City iförd bara kalsonger och cowboystövlar, skriver Deadline.

”Vid ankomst till platsen attackerade den misstänkte polisen och greps”, berättade polismannen Charles Miller i Los Angeles för Deadline.

Lis Nas X till sjukhus efter överdos

Artisten fördes senare till sjukhus för en möjlig överdos.

Enligt Tmz så vårdas han nu på sjukhus. 

Lil Nas X slog igenom stort 2018 med rap-countrylåten "Old town road" och släpper 2025 albumet "Dreamboy".

