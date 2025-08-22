Lil Nas X attackerade polisen
Polisen fick in anmälningar om att artisten Lis Nas X, vars riktiga namn är Montero Hill, gick runt på gatorna i stadsdelen Studio City iförd bara kalsonger och cowboystövlar, skriver Deadline.
”Vid ankomst till platsen attackerade den misstänkte polisen och greps”, berättade polismannen Charles Miller i Los Angeles för Deadline.
Lis Nas X till sjukhus efter överdos
Artisten fördes senare till sjukhus för en möjlig överdos.
Enligt Tmz så vårdas han nu på sjukhus.
Lil Nas X slog igenom stort 2018 med rap-countrylåten "Old town road" och släpper 2025 albumet "Dreamboy".