"Avatar 2" får premiär i december

Den andra filmen om invånarna på planeten Pandora, "Avatar: The Way of Water", utspelar sig delvis under vatten.

"Vi kommer att flytta fram gränserna för vad man kan visa på bio", säger regissören James Cameron enligt AFP.

I den nya filmen har huvudpersonerna Jake Sully (Sam Worthington) and Neytiri (Zoe Saldana) bildat familj. "Avatar: The Way of Water" kommer att få ytterligare uppföljare. Premiärerna till "Avatar 3", "Avatar 4" och "Avatar 5" har skjutits upp på grund av pandemin och är planerade att visas 2024, 2026 och 2028.

James Camerons "Avatar" är den mest inkomstbringande filmen någonsin på bio.