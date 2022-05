Cumberbatch om Marvelutmaningen: Var konstigt

Fakta: Benedict Cumberbatch Ålder: 45 år. Familj: Hustrun Sophie Hunter, tre barn. Bor: I London. Yrke: Skådespelare. Tidigare filmer: "Försoning", "Tinker tailor soldier spy", "War horse", "En familj", "The imitation game", "Doctor Strange", "Sherlock", "Thor: Ragnarök", "Avengers: Infinity game", "Avengers: Endgame", "The Mauritanian", "The power of the dog". Aktuell: Med "Doctor Strange in the multiverse of madness" som har svensk biopremiär den 4 maj.

Den brittiske skådespelaren blev nominerad till en Oscar för sin insats som ranchägaren Phil Burbank i "The power of the dog". Men vid det här laget har Benedict Cumberbatch redan gått vidare i livet, nu till rollen som den egoistiske superhjälten Doctor Strange.

— Allt har sina svårigheter och sina belöningar, allt är bra erfarenheter som gör intryck på varandra, allt spiller över från jobb till jobb, säger han till TT.

Han är medvetet mycket hemlighetsfull om vad som händer i den nya Doctor Strange-filmen, vill inte avslöja något (inför intervjun har vi bara fått se första 20 minuterna). Men klart är att Doctor Strange i filmen konfronteras med den ondare sidan av sig själv när han får veta att det finns en parallell existens, ett parallellt universum.

— Folk diskuterar ju om det finns något sådant. Ingen har bevisat att det finns, men ingen har å andra sidan bevisat att det inte finns. Men om det finns, då är det inget för mig. Livet är nog komplicerat i den värld som vi lever, säger han.

Benedict Cumberbatch tillsammans med hustrun Sophie Hunter på Oscarsgalan i Los Angeles. Cumberbatch var nominerad till en Oscar för sin roll i "The power of the dog" men priset gick till Will Smith. Arkivbild.

"Var tufft"

Hur var det att spela in scenerna där han konfronteras med sig själv?

— Det var tufft. Jag är van att agera mot andra, här hade jag bara mig själv. Det var konstigt.

Den nya filmen är regisserad av Sam Raimi, känd inte minst för skräckfilmer som den ursprungliga "Evil dead". Cumberbatch tycker att det märks att nya "Doctor Strange" är en Raimi-film.

— Den är mörk i tonen, den är läskig här och där, det finns mycket av det vi känner igen som typiskt Sam Raimi. Men det är inte en skräckfilm. Jag är personligen inte så förtjust i den genren. Jag är för lättpåverkbar, jag går och tänker på det som var otäckt alldeles för länge efteråt.

"Smart och självisk"

Han tycker om sin rollfigur, med alla dennes tillkortakommanden.

— Han är smart, han är självisk, han drivs av sitt ego, han är kraftfull, han är rolig. Han är bruten, han är märkt av sitt förflutna, men han tar med oss på fantastiska äventyr.

Vilka är skillnaderna mellan att spela in Jane Campions "The power of the dog" och "Doctor Strange in the multiverse of madness"?

— På Jane Campions inspelning var jag "i karaktär" hela dagarna. Det skulle jag inte kunna vara på en Marvel-inspelning, säger han med glimten i ögat.