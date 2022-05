Alla inkluderas i "Hjärtat inuti"

Idé, koncept och koreografi: Dalija Acin Thelander

Musik: Anja Dordevic

Medverkande: Carl Ackerfeldt, Noah Hellwig, Stacey Aung och Jilda Hallin

Engelsk titel: "At the heart of it all"

Är ett samarbete mellan Operan och Unga Klara i Stockholm och spelas på Unga Klara mellan den 10 maj och 11 juni. Riktar sig främst till barn med funktionsvariationer mellan 6 månader och 4 år.