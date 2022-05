Alexa vinner första American Song Contest

Natten mot tisdagen, svensk tid, avgjordes den historiska första American Song Contest på amerikanska NBC, baserat på Eurovision Song Contest.

Vinnare blev Alexa från Oklahoma med "Wonderland", följt av Riker Lynch (Colorado) med "Feel the love" och Jordan Smith (Kentucky) med "Sparrow". Juryns favorit, Washingtons Allen Stone med "A bit of both", föll inte publiken lika mycket i smaken och slutade femma.

Alexa, 25, är född och uppvuxen i Tulsa i Oklahoma och heter egentligen Alexandra Schneiderman. Hon har bott i Seoul i Sydkorea de senaste åren där hon satsat på en K-popkarriär.

Totalt tio artister från nio delstater och Amerikanska Samoa stod på scenen i finalen i spektaklet där svenska kvartetten Anders Lenhoff, Christer Björkman, Peter Settman and Ola Melzig står som producenter, tillsammans med Ben Silverman, Howard T Owens och Gregory Lipstone.

Tävlingen har sänts i åtta veckor, och totalt har tävlande från 50 delstater, fem territorier och huvudstadsdistriktet deltagit.

Programmet har letts av rapparen Snoop Dogg och sångerskan Kelly Clarkson.

Frågan är om Alexa blir både den första och sista vinnaren i American Song Contest, då programmet har dragits med svaga tittarsiffror.