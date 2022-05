Postum Norm Macdonald-special till Netflix

Den framlidne komikern spelade i hemlighet in en ståupp-special i sitt hem, innan han dog i cancer i september 2021. Det skriver tidningen Deadline.

Hans producent Lori Jo Hoekstra säger att komikern egentligen ville spela in föreställningen inför publik, men att det inte var möjligt på grund av pandemirestriktionerna.

— Norm jobbade så hårt med det här nya materialet och ville att folk skulle titta på det, säger hon enligt tidningen, och tillägger:

— Vi vill se till att hans fans ser den här väldigt roliga timmen: Han lämnade den här gåvan till oss.

Showen innehåller även en bonusdel, där Adam Sandler, Conan O’Brien, Dave Chappelle, David Letterman, David Spade och Molly Shannon pratar om sin vän Norm. Konversationen spelades in på Netflix is a joke: The festival tidigare i år.

"Norm Macdonald: Nothing special" kommer till Netflix den 30 maj.