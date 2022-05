Ny dokumentär om Elton John på gång

En ny dokumentär om Elton Johns avskedsturné "Farewell Yellow Brick Road" är på gång. "Goodbye Yellow Brick Road: The final Elton John performances and the years that made his legend" regisseras av RJ Cutler och Johns make David Furnish, skriver NME.

I dokumentären varvas inspelningar från turnén med tidigare osedda klipp från Elton Johns spelningar genom åren, dagboksutdrag och nutida filmsekvenser med hans familj och vänner. Något premiärdatum för dokumentären är inte satt, men den väntas först släppas på bio för att sedan visas på Disney+. Avskedsturnén markerar 74-årige Elton Johns pension från turnerandet efter mer än 50 år på vägarna. Den drog igång 2019 och når Sverige och Tele2 Arena i Stockholm den 7 och 8 juli 2023.