Ruben Östlund i Cannes: "Nu ska de få"

Fakta: Turerna kring "Triangle of sadness" Idén föds: I Cannes, där Ruben Östlund, producenten Erik Hemmendorff och ständige medarbetaren Kalle Boman traditionsenligt sätter sig på ett fik och drar upp planerna för ett nytt projekt när den aktuella filmen har visats, i det här fallet "The square" (som tilldelades Guldpalmen). Handling: Två fotomodeller bjuds in till en lyxkryssning för de superrika. Yachten – vars kapten är en rabiat marxist (Woody Harrelson) – sjunker och passagerarna och en städerska blir strandsatta på en öde ö. Kampen för överlevnad vänder upp och ner på hierarkin. Förberedelser: Ruben Östlund skriver manus och träffar tänkbara skådespelare, över hela världen under 2018. Ekonomistrul: 2019 inträffade finansiella bekymmer när amerikanska pengar skulle in i filmen. "Det blev mycket struligare än jag hade trott. Jag ägnade ett år åt att göra story board-bilder för att hålla upp energin", säger Ruben Östlund. Inspelningsstart: Äntligen dags för inspelning i början av 2020. Då kom pandemin. "Det var en helt galen nervpress att få ihop ekonomin. Och sedan hör man talas om ett virus i Kina. Jag tänkte i bakhuvudet att det där kommer att ställa till det." Klippning: Efter två pausade och nerviga inspelningsperioder under pandemin har Ruben Östlund ägnat sig åt att klippa filmen. Den första versionen blev 3 timmar och 35 minuter. Våren 2022 är filmen klar och klockar in på 2 timmar och 30 minuter.

Ruben Östlund har hunnit vara i Cannes ett par dagar och har installerat sig, sin flickvän Syna Görcz, sin åtta månader gamla son och sina 19-åriga tvillingdöttrar i staden. Filmen har också visats på den viktiga marknaden, som pågår parallellt med filmfestivalen.

— Vi har haft ett par visningar för distributörer och säljagenter och det har varit bra. Vi har fått bud från två olika amerikanska distributörer som vill sätta upp filmen i USA och bjuder över varandra. Och under en visning var det en säljagent som skrek "this is cinema", det var roligt, säger Ruben Östlund till TT.

Henrik Dorsin, Ruben Östlund och Carolina Gynning i Cannes.

"Triangle of sadness" består av tre sammanhängande delar, som utspelas i modevärlden, ombord på en lyxyacht samt på en öde ö. Filmen får sin officiella premiär i huvudtävlingen på lördagen. Inte förrän efter den visningen kommer Ruben Östlund att unna sig att pusta ut.

— Det är så viktigt att allt går vägen rent tekniskt. Jag är så glad över att vara här men det känns nervöst, vi har jobbat in i det sista med ljudet och alla detaljer. Jag ska börja njuta av Cannes efter den visningen.

Kände stor press

Den kanske mest brännande frågan handlar förstås om huruvida Ruben Östund kan göra om bedriften att belönas med Guldpalmen, som han tilldelades 2017 för "The square", även denna gång.

— Just nu är jag faktiskt bara mest lycklig över att vara här. Jag kände massor av press innan beskedet om att filmen blivit uttagen i huvudtävlingen kom. Den här filmen är dubbelt så dyr som "The square" och målet var självklart att komma hit igen, säger han och fortsätter:

— Varje val vi har gjort med filmen har varit med siktet inställt på den smokingklädda premiärpubliken i Grand Théâtre Lumière (den största salongen i festivalpalatset, reds anm). Nu ska de få.

Ruben Östlund under presskonferensen arrangerad av Film i Väst.

På en pressträff anordnad av den regionala filmfonden Film i Väst medverkar även två av de svenska skådespelarna i filmen: Carolina Gynning, som spelar en troféflickvän ombord på lyxyachten, och Henrik Dorsin, som spelar en mycket rik man vid namn Jarmo på samma yacht.

Tuff inspelning

De är också förväntansfulla inför premiären och hyllar sin regissör.

— Jag trodde absolut inte att jag skulle få rollen och det var otroligt tufft under inspelningen. Jag var gravid och Ruben krävde tusen omtagningar. Men det är en fantastisk chans för mig som skådespelare, säger Carolina Gynning.

Ruben Östlund bryter in:

— Och en chans för att stödja det socialistiska budskapet som jag vill förmedla?

— Ja, precis, det är väldigt viktigt för mig, säger Carolina Gynning och skrattar.