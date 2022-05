Sällsynt aboriginsk konst återbördas

De båda konstverken, en målning och en konstnärligt dekorerad sköld från 1897, såldes på auktionshuset Sotheby's i New York på torsdagen. Inför auktionen hade organisationen The Wurundjeri Woi Wurrung Cultural Heritage Corporation samlat in drygt 1,1 miljoner kronor för att kunna återbörda föremålen till Baraks hemland Australien.

Efter ett möte med den aboriginska organisationen på onsdagen bestämde sig delstaten Victorias styre för att skjuta till ytterligare fem miljoner för att repatrieringen skulle kunna ske.

William Baraks konstverk finns över hela världen i privata och offentliga konstsamlingar, men mycket få av dem befinner sig i aboriginsk ägo.