Sony gör tv-serie av "Horizon: Zero dawn"

"Horizon: Zero dawn" bygger på spelet från 2017, där primitiva folkgrupper lever i en värld befolkad av enorma robotdjur. Spelet kretsar kring Aloy, som är utstött eftersom hon inte fötts på vanligt vis, och hennes resa för att upptäcka vad som egentligen hänt med planeten.

Serien är under utveckling till Netflix, uppger Sony vid ett investerarmöte, där man också bekräftar att en serie som bygger på "God of war" är under utveckling till Amazon Prime. Spelserien kretsar kring den buttre krigsguden Kratos, som dödar monster och andra gudar på löpande band.

Den japanska teknikjätten har också planer på en tv-serie som bygger på racingserien "Gran turismo".

Sony har den senaste tiden varit aktiv med sin satsning på att använda sig av spelvarumärken till att göra tv-serier och film. "Uncharted" dök upp på vita duken i februari, HBO-serien "The last of us" har filmats färdigt och samurajdramat "Ghost of Tsushima" ska bli film, enligt planen.