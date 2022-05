Rockmusikern Ronnie Hawkins är död

Hawkins, även känd som The Hawk eller Rompin’ Ronnie, var född i Arkansas, men hade större delen av livet kallat Kanada sitt hem. Hans band The Hawks, som han bildade under sin tid vid University of Arkansas, fungerade som en plantskola för många musiker.

The Hawk var känd för sin scennärvaro, sin robusta sång och humoristiska infall, däribland hans karaktäristiska "camel-walk"-dans.

The Hawks blev så småningom The Band och gruppen samarbetade med Bob Dylan på konsertturnéer och på några studioalbum. Ronnie Hawkins var också med i Bob Dylans film "Renaldo and Clara" 1975 där han spelade rollen som "Bob Dylan".

Året därpå blev The Bands avskedskonsert The Last Waltz en dokumentärfilm av Martin Scorsese. The Band invaldes i Rock and Roll Hall of Fame år 1994.

Hawkins död bekräftas för tv-bolaget CBC av hans fru Wanda som säger att "han avled fridfullt och såg lika stilig ut som alltid".