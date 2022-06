Jubilerande spelmusik till Kungliga Operan

Spelföretaget Dice tillhör pionjärerna bland de stora svenska bolagen, i år firar studion bakom serier som "Battlefield" och "Mirror's edge" 30 år med pompa och ståt. En del av firandet består i fyra konserter på Kungliga Operan.

"Att fånga publiken via ljud och musik har alltid varit viktigt för Dice under våra 30 år och fortsätter vara så även i dag och beyond. Att kunna gå ihop med Kungliga Operan och Kungliga Hovkapellet och verkligen göra denna musik rättvisa har verkligen varit en highlight for oss", skriver Lars Gustavsson på Dice i en kommentar till TT.

Konserterna, som spelas med dubbla uppsättningar den 9 oktober följt av enskilda föreställningar den 28 och 29 samma månad, kommer enligt ett pressmeddelande att erbjuda "elektroniska ljudkaskader som möter det maffiga orkestersoundet från Kungliga Hovkapellet".

"Musiken spelar en oerhört viktig roll i dator- och tv-spel och når ut till många som sällan besöker ett operahus. Genom vårt samarbete med Dice vill vi uppmärksamma den musikaliska kvaliteten i verken genom att Kungliga Hovkapellet framför ett flertal stycken från välkända spel. Samtidigt hoppas vi att locka fler besökare som kommer till Kungliga Operan för första gången", skriver Birgitta Svendén, vd på Kungliga Operan i ett uttalande till TT.

Videokonstnären Andreas Nilsson har tillsammans med Dice gjort visuella projektioner som ackompanjerar musiken.

Dirigerar gör Christian Schumann.