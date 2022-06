Efter domen: oklar framtid för Depp och Heard

Fakta: Bakgrund Rättegången, som pågått i sex veckor, har handlat om att Johnny Depp, 58, har stämt sin 23 år yngre tidigare hustru på 50 miljoner dollar för förtal efter en krönika hon skrev i Washington Post 2018. I den beskrev hon sig själv som "en offentlig person som har upplevt våld i en nära relation". Heard nämnde inte Depps namn i krönikan. Men enligt Depps advokater var hans karriär över i och med publiceringen. Medan Depps sida har målat upp fallet som att det handlar om att återerövra hans liv och rykte, har Heards sida hävdat att det är ett yttrandefrihetsmål som ytterst handlar om rätten att få berätta sin egen historia. Amber Heard krävde 100 miljoner dollar för det "omfattande fysiska våld och de övergrepp" som Johnny Depp utsatt henne för. Under den uppmärksammade rättegången har det före detta skådisparet vittnat om allt från misshandel och avföring i sängen till en avhuggen fingertopp. Jurymedlemmarna hörde mer än 60 vittnen, inklusive parets vänner, släktingar, anställda, agenter, läkare och terapeuter. De två sidorna bjöd på motstridiga expertvittnesmål om psykiatri och analys av sociala medier, såväl som fotografier, ljudklipp av parets bråk och många e-postmeddelanden och textmeddelanden.

Amber Heard döms att betala 10 miljoner dollar, ungefär 98 miljoner kronor, i skadestånd till sin tidigare man. I domen fastslås att Heards anklagelser är falska och att hon med uppsåt försökt skada Depp.

Men enligt domen har även Johnny Depp förtalat sin ex-hustru, i och med att hans advokat kallade hennes anklagelser "en bluff". Han döms att betala 2 miljoner dollar, drygt 20 miljoner kronor, i skadestånd till Heard.

"Episk comeback"

Johnny Depp förlorade en liknande förtalsprocess mot den brittiska tabloiden The Sun i november 2020. I The Wrap citeras den tidigare federala åklagaren och advokaten Neama Rahmani som kallade resultatet av det fallet för ett "fullständigt och totalt misslyckande" för Depp, men säger att skådespelaren gjort en "episk comeback" i sitt fall mot Heard.

— Detta är den mest extraordinära comebacken under min 20-åriga juridiska karriär, säger Rahmani, som också påpekar att Amber Heard varken framstod som sympatisk eller trovärdig.

Enligt ABC News menar dock både juridiska experter och underhållningsexperter att båda skådespelarnas rykte har skadats av de osmickrande detaljer om deras korta äktenskap som kom ut under den tv-sända rättegången.

— Båda kommer att arbeta igen men jag tror att det kommer att dröja ett tag innan en stor studio kommer att anse dem som "säkra" nog att satsa på, säger den tidigare underhållningsadvokaten Matthew Belloni, som skriver om Hollywood för nyhetsbrevet Puck och fortsätter:

— Det personliga bagaget som avslöjades i den här rättegången var alldeles för pinsamt för en studio att vilja ta itu med.

Vädrade smutstvätt

Brett Ward, en familjerättsadvokat i New York, som också citeras av ABC News, säger att Depp blev ett mer trovärdigt vittne genom att erkänna drog- och alkoholbruk och att han kunde vara "en svår person".

Men han säger också att Depp löper risken att tiden i rätten blir mer minnesvärd för allmänheten än hans filmer.

— Han säger att han gjorde det här för sina barn. Efter att ha sett hela rättegången tror jag inte att han gjorde dem någon tjänst genom att tvätta all denna smutsiga byk offentligt, säger Brett Ward.

Parallellt med den livesända förtalsrättegången har en folkdomstol bildats på sociala medier med tydligt parti för Depp. En video på Tiktok med namnet "Justice for Johnny Depp" har till exempel över 23 miljoner visningar.

Under rättegången har Johnny Depps fans tagit plats i rättssalen och skådespelaren har mötts av hejarop på väg ut och in ur domstolsbyggnaden, medan Amber Heard fått utstå smädelser och burop, rapporterar AP.

Visst stöd för Heard

Amber Heard, som befann sig i rättssalen när domen lästes upp, sade i ett uttalande efteråt att hon var besviken "bortom ord".

— Jag är förkrossad över att berget av bevis fortfarande inte var tillräckligt för att stå emot min exmakes oproportionerliga makt och inflytande, sade hon.

Enligt The New York Times har en representant för Amber Heard sagt att hon planerar att överklaga.

Efter domen visades en del stöd för Amber Heard på sociala medier. Skådespelaren Amy Schumer lade upp ett citat av den kända feministen Gloria Steinem på temat systerskap.

Rolling Stone rapporterar om hopplösheten många kvinnor som blivit utsatta för mäns våld känner efter domen. Till tidningen säger Jessica Taylor, psykolog, doktor i rättspsykologi och författare till två böcker om kvinnohat och övergrepp, att domen i fallet Depp/Hearst innebär slutet på hela metoo-rörelsen.

Långsiktiga konsekvenser?

Hennes oro delas delvis av Christine Scartz, biträdande professor vid University of Georgia School of Law, som visserligen säger till The wrap att fallet förnyade hennes förtroende för jurysystemet, eftersom jurymedlemmarna "lyssnade genom bruset" för att komma fram till ett beslut.

Samtidigt är hon orolig för att juryns beslut kan få långsiktiga konsekvenser för offer för våld i hemmet.

— Bara tanken på att om du träder fram och berättar din sanning, så kan du bli föremål för en intensiv granskning av allt du någonsin har gjort. Och den granskningen kan leda till att folk drar slutsatsen att du har fabricerat några av dina anklagelser, säger Christine Scartz.