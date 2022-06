Tiotusentals på plats för jubileumskonsert

Enligt BBC är drottningen själv inte en av de omkring 30 medlemmarna av den kungliga familjen som följer konserten från vip-läktaren. Inte heller prins Harry eller Meghan Markle, hertigen och hertiginnan av Sussex, är på plats.

Det är däremot Prins William och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson, bland många andra.

Sedan i torsdags har det högtidliga firandet av den 96-årige monarken pågått. På söndag avslutas festligheterna.

Utöver de tiotusentals personer som har köpt biljetter och följer konserten på plats förväntas miljontals tittare följa sändningen på tv.

Festligheterna inleddes med ett filmklipp där drottningen dricker te med den tecknade björnen Paddington.

På bilden syns bland annat Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och prins William under konserten.

Queen och Adam Lambert öppnade sedan konserten med rockklassikern "We will rock you". Bandets gitarrist Brian May var med redan 2002, då han sparkade i gång firandet av drottningens då 50 år på tronen med en Jimi Hendrix-doftande version av nationalhymnen "God save the queen".

Andra artister som ska uppträda under konserten är bland annat rockikonen Rod Stewart, popstjärnan Alicia Keys, tenoren Andrea Bocelli, Eurovision-tvåan Sam Ryder och – som avslutande akt – Motown- och discodrottningen Diana Ross.