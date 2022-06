Don Winslow ska kämpa mot Trump på heltid

Fakta: Don Winslow Ålder: 68 år. Familj: Hustrun Jean, sonen Thomas. Bor: I San Diego. Yrke: Författare. Tidigare böcker i urval: "Savages", "The winter of Frankie Machine," den så kallade "Kartellen"-trilogin ("I hundarnas våld", "Kartellen", "Gränsen"), "Styrkan", "Broken". Aktuell: Med "Stad i brand".

Del två kommer 2023 och del tre året efter, och dessa blir de sista böcker som Don Winslow publicerar.

— Jag älskar att skriva och det har varit ett tufft beslut. Men nu tänker jag ägna mig åt att bekämpa trumpismen och göra mitt för att stoppa hotet mot demokratin, säger Don Winslow till TT i ett långt zoom-samtal från ett hotellrum i Boston.

Ett samtal med Winslow handlar oundvikligen minst lika mycket om politik som om litteratur. Han hatar Donald Trump och de politiker som backar upp denne. De senaste två åren har Winslow producerat en rad videor som han sedan publicerat på sociala medier – filmer som stenhårt attackerar Trump, dennes familj och andra konservativa politiker. Han har fått hjälp av andra namnkunniga Trump-motståndare – Bruce Springsteen har låtit honom använda sig av sin musik och skådespelaren Jeff Daniels ("The Newsroom", "The squid and the whale", "Dum & dummare 2" med många flera) har läst speakertexten till flera av filmerna.

— Kan du fatta att mer än en kvarts miljard personer har tittat på filmerna? säger han.

TT: Men tror du att filmerna kan påverka?

— Ja, det gör jag. Förhoppningsvis kan de få människor att tänka efter. Det här är mitt sätt att kämpa emot. Det är stor risk att både senaten och representanthuset går till Republikanerna i höst, och då blir det riktigt bekymmersamt.

Politisk touch

Många av Don Winslows böcker har en politisk touch, men först och främst är de spänningsromaner. ”Stad i brand” utspelas i Rhode Island 1986. Den italienska och den irländska maffian har i åratal hållit fred. Men en vacker kvinna sätter ett hjärta i brand och ett blodigt krig startar.

— När jag var ung läste jag bland annat de gamla klassikerna, som ”Iliaden”. Starten på ”Stad i brand” är inspirerad av berättelsen om Helena av Troja, där kärlek startade ett förödande krig. Jag ville se om jag kunde skriva en modern bok och hämta inspiration från klassikerna.

Den andra delen i hans nya – och sista – trilogi tar vid bara några minuter efter det att ”Stad i brand” slutar, medan det kommer att bli ett tidshopp på ungefär åtta år mellan tvåan och trean.

— Jag har alltid tänkt på det här som en trilogi. Kartell-trilogin var aldrig tänkt som en trilogi. När jag skrivit den första, ”I hundarnas våld”, hade jag inte en tanke på att återvända till den miljön.

Ändå slutade det med att han skrev ytterligare en del, ”Kartellen”.

— Sedan hände Trump och det gav mig inspiration till ”Gränsen”.

Frivillig pension

"Kartellen"-trilogin ska nu bli tv-serie. Inspelningen startar senare i år. ”Styrkan”, romanen om poliskorruption i New York, kommer att bli film med James Mangold som regissör och troligen med Matt Damon i huvudrollen.

Samtidigt går Don Winslow i frivillig pension.

Den långa PR-turné som han är ute på nu tar honom genom hela USA. Efter några vilodagar hemma i San Diego är det dags för sju, åtta städer i Tyskland. När den är slut kommer han aldrig mer att ge sig ut på en PR-turné.

— Men jag vill gärna åka tillbaka till Sverige. Jag älskar Stockholm. Min frus släkt kommer därifrån. För några år sedan gav min son henne en resa till Stockholm som födelsedagspresent. De reste dit tillsammans och letade bland annat upp ett hus som släkten hade bott i. Det var mycket rörande för henne.