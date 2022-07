Hedda Stiernstedt får roll i Netflix-satsning

"One more time" utspelar sig under tidigt 2000-tal och handlar om en 40-årig kvinna som blir påkörd av en buss och vaknar upp som sitt 18-åriga jag.

— Det känns superkul att göra det här projektet. En tillbakablick på det tidiga 2000-talet känns helt rätt i tiden, och att få djupdyka ner i den eran är förknippat med så mycket glädje, säger Hedda Stiernstedt i en kommentar till Expressen.

Sofia Helin spelar också en stor roll, och på rollistan finns även Kajsa Ernst, Håkan Bengtsson och Inez Andersson.

Rättad: I en tidigare version av texten fanns en felaktig uppgift om formatet på "One more time".