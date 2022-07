Cameron kan överge Avatarerna i förtid

— "Avatar"-filmerna är av en krävande sort, säger Cameron i en intervju med nöjessajten Empire och tillägger att det finns andra projekt som han också är intresserad av att förverkliga.

— Jag tror att jag med tiden – jag vet inte om det är efter tredje eller fjärde filmen – kommer att vilja ge stafettpinnen vidare till en regissör som jag litar på, säger han.

— Eller kanske inte. Jag vet inte...

Rymddramat "Avatar" hade premiär 2009 och är den första film som dragit in över 2 miljarder dollar, motsvarande 21 miljarder kronor Efter den formidabla succén bestämde sig Cameron för att fortsätta sagan med ytterligare fyra berättelser.

Den av pandemin kraftigt försenade uppföljaren "Avatar: The way of water" – som delvis utspelar sig under vatten – får premiär i december. Den tredje delen, som även den är inspelad, är planerad att släppas i december 2024. Fjärde och femte filmen har inte börjat produceras än, men premiärerna är löst planerade till 2026 och 2028.

I den nya filmen har huvudpersonerna Jake Sully (Sam Worthington) och Neytiri (Zoë Saldaña) bildat familj, och trots att James Cameron är osäker på om han kommer att regissera resten av "Avatar"-sagan ser han fram emot att se handlingen gestaltad.

— Allt jag vill säga om familjen, om hållbarhet, om klimatet, om den naturliga världen – teman som är viktiga för mig i mitt liv – kan jag förmedla genom de här filmerna. Jag hoppas verkligen att vi får till även nummer fyra och fem för det är en storslagen historia, säger han.