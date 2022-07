Dafoe som avdankad journalist i ny film

Filmen bygger på Cheryl Della Pietras bok med samma namn från 2015. Boken skildrar Alley Russo (Morrone), en ung kvinna med författardrömmar som får jobb som assistent åt den omtalade men avdankade journalisten Walker Reade, spelad av Dafoe.

För regin står ingen mindre än skådespelaren Patricia Arquette, som i och med "Gonzo girl" gör sin regidebut i långfilmssammanhang. Filmen börjar spelas in i slutet av juli.

Willem Dafoe har en lång karriär bakom sig, han har senast synts i filmer som "The Northman" och "The French Dispatch". Camilla Morrone har bland annat spelat i "Death wish" och "Mickey and the bear".