Rapparen Pi'erre Bourne till Sverige

Pi'erre Bourne, som egentligen heter Jordan Timothy Jenks, har framför allt gjort sig känd som producent åt artister som Travis Scott och Playboi Carti.

Bourne debuterade som artist 2019 med "The life of Pi'erre 4". Förra året kom uppföljaren "The life of Pi'erre 5".

Biljetterna till konserten släpps den 22 juli.