Jafar Panahi tävlar i Venedig

"White noise", Noah Baumbach (USA)

"Khers nist" ("No bears"), Jafar Panahi (Iran)

"The banshees of Inisherin", Martin McDonagh (Storbritannien, USA)

"Blonde", Andrew Dominik (USA)

"The whale", Darren Aronofsky (USA)

"L’Immensità", Emanuele Crialese (Italien)

"Il signore delle formiche" ("The lord of the ants"), Gianni Amelio (Italien)

"Saint-Omer", Alice Diop (Frankrike)

"Tár", Todd Field (USA)

"Love life", Kôji Fukada (Japan, Frankrike)

"Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdas" ("Bardo, false chronicle of a handful of truths"), Alejandro G. Iñárritu (Mexico)

"Athena", Romain Gavras (Frankrike)

"Bones and all", Luca Guadagnino (USA)

"The eternal daughter", Joanna Hogg (Storbritannien)

"Shab, Dakheli, Divar" ("Beyond the wall"), Vahid Jalilvand (Iran)

"Argentina, 1985", Santiago Mitre (Argentina, USA)

"Chiara", Susanna Nicchiarelli (Italien)

"Monica" Andrea Pallaoro (Italien)

"All the beauty and the bloodshed" (dokumentär om konstnären Nan Goldin), Laura Poitras (USA)

"Un couple" ("A couple"), Frederick Wiseman (USA)

"The son", Florian Zeller (Storbritannien)

"Les miens" ("Our ties"), Roschdy Zem (Frankrike)

"Les enfants des autres" ("Other people's children"), Rebecca Zlotowski (Frankrike)