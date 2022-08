Städad reality – funkar det?

"Paradise"– Nytt format av programmet "Paradise hotel" med premiär hösten 2022. Deltagare behöver inte vara singlar, de får sova i enkelsängar och får bilda par oavsett kön. Alla deltagare ska vara över 20 år gamla. Programmet ska ha fokus på jämlikhet och mångfald. Ny programledare är Tone Sekelius.

"Paradise hotel Norge" – Införde 2021 samtyckeskrav, där deltagare gör tummen upp mot kameran innan de ska ha sex. En säsong som sändes 2021 togs bort i efterhand januari 2022, då en deltagare dömdes för våldtäkt mot en 14-åring.

"Love Island UK" – Senaste säsongen innehöll krav på second hand kläder för alla deltagare. En tävling där mat skulle skickas mellan deltagares munnar hade tagits bort. Ett nytt format av programmet väntas framöver, med äldre deltagare och mindre kroppsfixering.

"Ex on the beach Sverige" ställde in en planerad inspelning 2021, då de inte trodde att tittarna ville ha "en sådant typ av program", efter att "Paradise hotel" precis lade ner efter våldtäktsanklagelserna.

Netflix dejtingshow "The Ultimatum" får en ny säsong med hbtq-inriktning.

Flera program, som "Big brother", "The Survivor" och "Love island" har lovat större mångfald bland deltagarna.