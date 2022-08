Anne Heche i koma efter bilkrasch

— För tillfället är hennes tillstånd extremt kritiskt, säger Heches representant till E News och fortsätter:

— Hon ligger i koma och har inte återfått medvetandet sedan kort efter olyckan.

Heche uppges ha svåra brännskador liksom skador på lungorna.

I fredags körde den 53-åriga skådespelaren sin bil i hög fart in i ett tvåvåningshus i Los Angeles. Bilen fastnade och fattade eld och räddningstjänsten arbetade i över en timma för att släcka branden.

En person uppges ha befunnit sig i huset, den personen uppges ha klarat sig oskadd.

Anne Heche har medverkat i en rad tv-serier liksom filmer som "Sex dagar sju nätter", "Donnie Brasco" och "Wag the dog". Hon medverkade i tv-såpan "Another world" mellan 1987 och 1991 och belönades under den tiden med en Daytime Emmy-statyett.