Nielsens farväl i "Allsång på Skansen"

Fullt med folk hade samlats framför Sollidens scen på Skansen i Stockholm när sommarens åttonde och sista allsångskväll hölls.

Låten "Musik ska byggas utav glädje" drog i gång kvällen, som sedan följdes av Sabina Ddumba.

Ddumba sjöng sin nya låt "Ride", och allsången "Från och med du".

Senare bjöds det på en musikalisk tillbakablick på Siw Malmkvists 60 år långa karriär. Sanna Nielsen, Vanna Rosenberg, Hanna Hedlund och Daniel Norberg bjöd på ett dans- och sångnummer för att hylla artisten.

— Hon är en legend, och att få vara med på ett litet hörn och hylla allt hon gjort, det är superhäftigt, sade Daniel Norberg till TT.

Stående ovationer

När sedan huvudpersonen själv gjorde entré med "Tunna skivor" reste sig publiken upp och gav stående ovationer.

Lotta Engberg, som håller i TV4:s allsångsprogram "Lotta på Liseberg", var i publiken på Skansen. Hon var på plats för att hylla sin avgående kollega.

— Jag vill visa av hela mitt hjärta hur duktig du är, sade hon till Sanna Nielsen.

Sanna Nielsen, Vanna Rosenberg, Hanna Hedlund och Daniel Norberg i ett hyllningsnummer till Siw Malmkvist.

"Allsångsdrottning"

Programledaren tackades även av publiken, som hade gjort planscher för att hylla henne. På en av dem beskrevs hon som en "allsångsdrottning".

Sedan gjorde 15-åringen Ella Tiritiello allsångsdebut. Hon fick sitt genombrott med en tolkning av Aviciis "For a better day", och på allsångsscenen framförde hon låten "Say something".

— Publiken var hur bra som helst. De gjorde mig lugn. Annars brukar jag vara jättenervös men jag tyckte att det kändes bättre nu, sade debutanten till TT.

Tiritiello fortsatte med allsången "Sol, vind och vatten".

Efter det anslöt Sonja Aldén och Shirley Clamp till Sanna Nielsen när "Mitt i ett äventyr" sjöngs, och mellotrion fick publiken att klappa i takt.

Tommy Körberg, som firar 50 år som artist, var den sista av allsångsgästerna som gick upp på scenen.

— Vad har varit det bästa? frågade Sanna Nielsen om hans karriär.

— Att jag fortfarande kan sjunga, svarade Körberg.

"Vi går ut med en smäll"

När Tommy Körberg började sjunga klassikern "Stad i ljus" tog publiken upp sina mobiltelefoner och vajade med ficklamporna mot himlen som då börjat skymma.

— Det är så märklig låt det där. Den slår an hos folk på helt olika sätt, vid olika tillfällen, alla har någonting att säga om den, sade Körberg till TT.

Kvällen rundades av med att Sanna Nielsen satte sig vid en flygel mitt i publikhavet för att tacka för de sju senaste åren hon varit programledare.

— Vi går ut med en smäll, det jag ska sakna mest är vår publik, sjöng hon i en specialskriven låt.

— Tack för allt, ni betyder allt.