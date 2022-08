Svenska gör roll i "Game of thrones"-serie

Svenska Nanna Blondell gör en roll i 'House of the dragon' på HBO Max. Arkivbild. Foto: TT

Svenska Nanna Blondell gör en av rollerna i "Game of thrones"-serien, "House of the dragon". Det bekräftar HBO Max för Mattias Bergqvist i Expressens Spoiler alert. Serien har premiär den 22 augusti men det är först nu som HBO Max bekräftar att hon är med.