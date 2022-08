Netflix gör dokumentärserie om Robbie Williams

Dokumentären i flera delar kommer att visas under 2023 och görs i samarbete med artisten själv som ställer upp och låter sig intervjuas.

Projektet beskrivs som en "osminkad, grundlig genomgång av en global ikon och naturbegåvning till underhållare som har tvingats uppleva båda höga toppar och djupa dalar i rampljuset under mer än 30 år."

Serien kommer även att analysera mediernas roll i det rampljus som Robbie Williams redan som ung hamnade i som medlem i pojkbandet Take That och artisten kommer att berätta om vad han gått igenom, säger Nelesh Dhand, Netflix chef för dokumentärserier, till Deadline.

— Han är verkligen beredd att berätta nu, säger han.

Robbie Williams, 48, slog igenom redan som tonåring i Take That och hade sina största framgångar som soloartist kring millennieskiftet och åren därefter. Han har pratat ofta och öppet om sin kamp mot psykisk ohälsa och olika former av missbruk.