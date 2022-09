Festlig Kristallengala med sorgkant i kväll

Tittarnas favoritprogram: "Young royals" (Netflix), "På gränsen med Peter Jihde" (TV3/Viaplay), "Spökjakt" (Kanal 5/Discovery+), "Bäst i test" (SVT), "Masked singer Sverige" (TV4).

Årets tv-personlighet: Joakim Lundell, "Spökjakt" (Kanal 5/Discovery+), Benjamin Ingrosso, "Benjamins" (TV4), Kristina "Keyyo" Petrushina, "Svenska powerkvinnor" (Viaplay), Terese/Hampus Nessvold, "Trevlig helg" (SVT).

Årets tv-drama: "Knutby" (TV4/C More), "Mörkt hjärta" (Kanal 5/Discovery+), "Bonusfamiljen" (SVT), "Det som göms i snö" (Viaplay), "Deg" (SVT).

Årets underhållningsprogram: "Alla mot alla" (Kanal 5/Discovery+), "Masked singer Sverige" (TV4), "Lego masters Sverige" (TV4), "1 mot Sverige" (SVT), "På spåret" (SVT).

Årets realityprogram: "Svenska truckers" (Viaplay), "Bäst när det gäller" (SVT), "Kärleken flyttar in" (TV4), "Benjamins" (TV4), "Över Atlanten" (Kanal 5//Discovery+).

Årets unga dramaserie: "Eagles" (SVT), "Threesome" (Viaplay), "Dör för dig" (UR), "Young royals" (Netflix), "Heartbeats" (C More).

Årets kvinnliga skådespelare i en tv-produktion: Aliette Opheim, "Knutby" (TV4/C More), Madeleine Ferraud, "Allt som blir kvar" (SVT), Alba August, "Knutby" (TV4/C More), Nora Rios, "Heartbeats" (C More), Clara Christiansson Drake, "Mörkt hjärta" (Kanal 5/Discovery+).

Årets manliga skådespelare i en tv-produktion: Bill Skarsgård, "Clark" (Netflix), Mattias Nordkvist, "Vi i villa" (Kanal 5/Discovery+), Edvin Ryding, "Young royals" (Netflix), Robert Gustafsson, "Det som göms i snö" (Viaplay), Einar Bredefeldt, "Knutby" (TV4/C More).

Årets biroll: Eva Melander, "Den osannolika mördaren" (Netflix), Omar Rudberg, "Young royals" (Netflix), Samuel Fröler, "Det som göms i snö" (Viaplay), Johan Hedenberg, "Deg" (SVT), Klara Hodell, "Knutby" (TV4/C More).

Årets komedi och humor: "Solsidan" (TV4/C More), "Lust" (HBO Max), "Varan-tv: stories" (SVT), "Vi i villa" (Kanal 5/Discovery+), "Likea" (C More).

Årets kvinnliga programledare: Farah Abadi (SVT), Magdalena Kowalczyk (TV3/Viaplay), Carina Berg (Kanal 5/Discovery+), Renée Nyberg (TV4).

Årets manliga programledare: Hasse Aro (TV3/Viaplay), David Sundin (SVT), Filip Hammar & Fredrik Wikingsson (Kanal 5/Discovery+), David Hellenius (TV4).