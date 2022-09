"Matador"-Laura död

Reimer började sin karriär på teaterscenen under sent 1940-tal och fortsatte stå på scen under hela 1900-talet. I början av 1950-talet medverkade hon i några av de första danska tv-filmer som spelats in, och hade synts i tv i över 20 år när "Matador" hade premiär 1978.

Serien, som blev mycket populär även i Sverige och har visats i flera reprisomgångar, spelades in under fyra år. Elin Reimer var med i 23 av 24 avsnitt.

Efter "Matador" fortsatte Reimer att vara aktiv både i film och tv, sin sista roll gjorde hon 2007.