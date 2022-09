Stjärnduon återförenad i "Ticket to paradise"

Fakta: Julia Roberts 54 år. Fick sitt stora genombrott i "Pretty woman" 1990 och gjorde flera stora romantiska komedier under 90-talet, som "Min bäste väns bröllop", "Alla säger I love you" och "Notting Hill". Fick en Oscar 2000 för dramat "Erin Brockovich" och har gjort starka dramatiska roller i filmer som "Charlie Wilson's war", "Lyckan, kärleken och meningen med livet" och "En familj – August: Osage County". På senare år har det blivit mest tv och hon hyllades för rollerna i "Homecoming" och senast i "Gaslight" om Watergateskandalen på 1970-talet.

De har nära till skrattet, George Clooney och Julia Roberts. Under hela pressträffen för lanseringen av filmen "Ticket to paradise" ger de ständigt varandra pikar och menande blickar.

Julia Roberts ger igen när hon får frågan om varför hon ville göra en romantisk komedi med George Clooney.

— Det var chansen att få vara "bitchig" och att få se honom vara så otroligt förälskad i mig!

Kungen och drottningen av Hollywood, har de kallats. Båda har radat upp publikframgångar och priser sedan de fick sina genombrott på 1990-talet.

Skämtade länge

De lärde känna varandra för drygt 20 år sedan under inspelningen av actionkomedin "Ocean's eleven". Regissören Steven Soderbergh parade ihop dem och kemin uppstod direkt.

— Vi träffades med Steven och satt på ett hotellrumsgolv och skämtade med varandra i fem timmar, berättar George Clooney.

Julia Roberts var med även i uppföljaren "Ocean's twelve", men trots att de kom så bra överens är det här bara den femte filmen de gör tillsammans. Senast de spelade mot varandra var i kriminalthrillern "Money monster" för sex år sedan.

Regissören Ol Parker är känd från "Mamma mia"-uppföljaren "Here we go again". För honom var det viktigt att få just Julia Roberts och George Clooney i huvudrollerna.

— Jag skulle inte ha gjort den här filmen utan dem. Den var tänkt för dem, skrevs för dem och jag bönade och bad att de skulle göra den, säger han.

George Clooney var den som löste knuten.

— Jag pratade med Julia och sa: "Filmen funkar bara om du gör det och då gör jag det också", säger George Clooney.

Vill stoppa bröllop

"Ticket to paradise", som har biopremiär den 30 september, är en romantisk komedi om två föräldrar som försöker stoppa sin dotters bröllop.

Dottern har hoppat av den förväntade snitslade banan från toppuniversitet och juristutbildningen till det lukrativa arbetet som advokat för att i stället förälska sig i en bildskön ung man som odlar sjögräs på Bali.

Trots att föräldrarna är skilda sedan länge slår de sina påsar ihop, beger sig halsöverhuvud till paradiset för att försöka övertyga sin dotter att avskriva giftermålet och följa med dem hem till USA.

Under tiden på paradisön börjar känslorna mellan de frånskilda föräldrarna att tinas upp. Inte minst under en sekvens i filmen när alkoholen börjar flöda på en nattklubb och George Clooneys rollfigur berusad börjar dansa till 90-talsmusik, specifikt "Jump around" med hiphopgruppen House of Pain.

Musik Clooney kom ihåg från sin tid på dansgolven i unga år.

— Jag bad om House of Pain. Då kunde jag köra mina "moves", säger Clooney och drar på munnen.

Ol Parker berättar att dansscenen i filmen bara fick vara en minut eftersom rättigheterna till musiken var så dyra.

— Men vi klockade in på 1.04, så det kostade oss en miljon dollar extra. Jag tänkte korta ner det, men jag fick inte det för det blev så bra, säger Ol Parker.