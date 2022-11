Oprah nobbar förre kollegan Dr Oz i valet

Hennes ställningstagande har förvånat många, inte minst eftersom det var hon själv som gjorde den tidigare hjärtkirurgen Dr Oz till kändis. Han var ett stående inslag i hennes tv-show i fem års tid innan han startade sitt eget program, "The Dr. Oz Show". Programmet visades under 13 säsonger innan Mehmet Oz flyttade till Pennsylvania för att ge sig in i politiken.

I mellanårsvalet, som hålls den 8 november, avgörs vilket parti som får makten i Washington. Då väljer amerikanerna representanter till kongressens två kammare: senaten och representanthuset.

"Om jag bodde i Pennsylvania skulle jag ha röstat på John Fetterman av flera skäl" säger Oprah Winfrey i ett uttalande.