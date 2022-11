Sofie Gråbøl: Vi skrattar med och inte åt henne

Ålder: 53 år.

Bor: I Köpenhamn.

Familj: Två barn.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "Svart höst", "Nattvakten", "Mifune", "Taxa", "Blinkande lyktor", "Direktören för det hela", "Brottet", "Liberty", "The house that Jack built", "Vår tid är nu", "Vi", "The undoing", "Dag och natt".

Aktuell: I "Rose" som har svensk biopremiär den 11/11.