Chalamets fans stormade röda mattan

Den romantiska kannibalfilmen med den 26-årige storstjärnan i huvudrollen skulle premiärvisas på Space Cinema Odeon i Milano när den lokala polisen bedömde att de stora mängderna Chalamet-fans utgjorde en säkerhetsrisk och beslutade att avblåsa evenemanget, rapporterar Variety.

"Bones and all" hade premiär i september på filmfestivalen i Venedig och även där utbröt smärre kalabalik när "Call me by your name"-stjärnan Chalamet gjorde entré. Där var man dock bättre förberedda på anstormningen än i Milano.

I "Bones and all" spelar Chalamet den laglöse dagdrivaren Lee som tillsammans med Maren (Taylor Russell) ger sig ut på en roadtrip genom 1980-talets USA.

Filmen får svensk premiär den 25 november.