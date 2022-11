Taylor Swift dominerade på MTV-galan

Det blev Taylor Swifts afton på MTV Europe Music Awards. Den amerikanska superstjärnan var nominerad i sex kategorier och fick gå hem med priser för bästa artist, bästa pop, bästa video samt bästa långa video för tiominutersversionen av "All too well".

Fakta: MTV-pristagare i urval Bästa låt: Nicki Minajs "Super freaky girl" Bästa artist: Taylor Swift Bästa live: Harry Styles Bästa nya artist: Seventeen Bästa rock: Muse Bästa pop: Taylor Swift Bästa video: Taylor Swifts "All too well (10 minutersversionen) (Taylor's Version) Bästa latin: Anitta Bästa elektroniska: David Guetta Bästa alternativa: Gorillaz Bästa hiphop: Nicki Minaj Bästa samarbete: David Guetta & Bebe Rexha - "I'm good (Blue)" Harry Styles, som var den mest förhandstippade vinnaren med hela sju nomineringar, fick nöja sig med priset för bästa liveakt. Nicki Minaj vann det tunga priset årets bästa låt för "Super freaky girl" och tog även hem priset bästa hiphop. För svenskarna gick det sämre. Swedish House Mafia och Tove Lo var båda nominerade i kategorin bästa nordiska akt, men där gick priset till norska sångerskan Sigrid. Swedish House Mafia var även nominerade i kategorin bästa elektroniska, men den utmärkelsen gick till David Guetta, som även fick pris för bästa samarbete för låten "I'm good (Blue)" som han gjort tillsammans med Bebe Rexha. Söndagens gala, som i år sändes från tyska Düsseldorf, leddes av artisten Rita Ora tillsammans med regissören och manusförfattaren – och tillika partnern – Taika Waititi. Kvällens värdpar var Taika Waititi och Rita Ora. Ora fick även pris för "bästa personliga stil".