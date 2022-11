Brorson säljer tidiga verk av Warhol

De två verken, ett självporträtt kallat "Nosepicker 1: Why pick on me" och "Living Room", skapades av den då 20-årige Warhol 1948 och väntas enligt auktionsfirman Phillips säljas för sammanlagt 450 000–950 000 dollar, motsvarande 4,7–9,9 miljoner svenska kronor.

James Warhola, vars pappa var Andy Warhols storebror, säger till AFP att familjen har njutit av verken i många år men att han och hans sex syskon beslutat att sälja.

— Mina föräldrar har gått bort så det är dags för oss att sälja dem och dela på pengarna.