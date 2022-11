De ska spela Taylor och Burton

Pjäsen "The motive and the cue" ska skildra uppsättningen av "Hamlet" på Broadway i New York 1964 där Burton, nygift med Taylor, spelade den danske prinsen i en produktion regisserad av John Gielgud, skriver Deadline.

På premiärkvällen i april 1964 utbröt kaos utanför Lunt-Fontanne Theatre när poliser omringades av folkmassan som ville få en skymt av Taylor när hon ankom till teatern.

Den Oscarsbelönade regissören Sam Mendes, som nyligen tilldelades ett hederspris på Stockholms filmfestival, hade sedan länge utsett Johnny Flynn och Mark Gatiss i rollerna som Burton och Gielgud, men saknade någon som kunde porträttera Elizabeth Taylor.

Valet föll till slut på Tuppence Middleton, 35, som just nu kan ses på SVT i brittiska thrillerserien "Bedragen". Hon hade också en roll i filmen "Downton Abbey: En ny era".

— Taylor var den största filmstjärnan i världen 1964 och även Burton och Gielgud var stora stjärnor, säger teaterproducenten Caro Newling, som tillsammans med Sam Mendes började arbeta på projektet under pandeminedstängningen.

"The motive and the cue" – titeln är hämtad från en passage i en monolog i "Hamlet" – får premiär på NT:s Lyttelton Theatre i maj nästa år.